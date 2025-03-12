Пополнили Красную книгу: редкие виды лишайников обнаружили в Москве

В третье издание Красной книги Москвы вошли 35 разновидностей лишайников. Значительная часть из них — редкие виды, обнаруженные на территории города впервые, сообщает «Царьград» .

В департаменте природопользования и защиты окружающей среды подчеркнули, что лишайники играют важную роль в экосистеме. В последнее время их активно используют в качестве индикаторов загрязнения окружающей среды.

В природно-историческом парке «Москворецкий» и на территории ТиНАО произрастает исландский мох, также известный как цетрария исландская. Этот кустистый или листоватый лишайник достигает в высоту 3-12 см. Благодаря своим антибактериальным и антисептическим свойствам он признан природным антибиотиком.

Эверния сливовая, известная также как дубовый мох, часто встречается на хвойных и лиственных деревьях, произрастающих на хорошо освещенных участках. В Москве этот вид можно найти в национальном парке «Лосиный остров», ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркино» и природно-историческом парке «Битцевский лес».

Бриория буроватая — это кустистый лишайник с неравномерно разветвленными и часто перекрученными веточками, вырастающий до 20-25 см. Обычно он находистя на коре и ветвях хвойных деревьев, но иногда встречается и на березе. В Москве этот лишайник можно встретить в «Битцевском лесу», «Лосином острове» и на территории ТиНАО.

Бриория переплетенная, как и бриория буроватая, относится к первой категории редкости. Она напоминает свисающую «бороду» длиной до 15 см и может быть светло-серого или рыжевато-коричневого цвета. Бриория переплетенная преимущественно растет на хвойных деревьях.