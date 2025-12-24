Попченков рассказал о новых украшениях Петербурга к Новому году

Заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Николай Попченков рассказал о новых праздничных сюрпризах, которые ждут горожан и гостей Санкт-Петербурга. По его словам, полностью новогоднее оформление Северной столицы завершится только 26 декабря, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Новое — это развитие идей предыдущих лет», — рассказал заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Николай Попченков.

Несколько лет назад Александровский сад украсил светящийся фонтан, а впоследствии — имитация северного сияния. В этом году завершающим штрихом стали девять динамических светодиодных арок, имитирующих падающие звезды, размещенные на центральной аллее ближе к Конногвардейскому бульвару, где также появилось подобие звездного неба. Теперь над центральной аллеей Александровского сада красуется более трех тысяч сноуфоллов, создавая эффект непрерывного снегопада.

Еще одним примером комплексного подхода является Малая Конюшенная улица, где продолжаются работы по созданию светодиодного тоннеля с многочисленными фотозонами внутри. Комплексное обновление ждет и Сенную площадь. Помимо традиционного оформления опор освещения и установки елки, здесь появятся четыре группы светодиодных арок и около 60 полутораметровых елочек.

Конногвардейский бульвар в этом году обещает стать источником света и незабываемых впечатлений. Здесь расположены три группы арок и светодиодные фигуры львов, охраняющих вход в световой тоннель. У Медного всадника уже установлена и сверкает новогодняя елка, оформленная в цветах российского флага.

Также в 2025 году возобновлена традиция украшения Нарвских ворот, приостановленная из-за реставрации. Новогодние часы, ранее украшавшие ворота, предстанут в обновленном виде. В настоящий момент, по словам Попченкова, ведется их монтаж.

