Попавшего под машину террористов 8-летнего мальчика выписали из столичной больницы
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8-летнего Илью, которого травмировали террористы возле «Крокуса», выписали из больницы. Сейчас ребенок будет передвигаться на инвалидной коляске, сообщает ТАСС.
По словам мамы Ильи, врачи буквально собирали его бедро по частям, вставили стержень в кость. Встать на ноги мальчик сможет через 2 недели после того, как заживет сломанная ключица. Тогда ему разрешат ходить с костылями.
Полная реабилитация займет еще пару месяцев, утверждают врачи.
Мальчик себя чувствует бодро и уже хочет вернуться на лед. Он увлекается хоккеем. Члены команды Ильи приклеили на свои шлемы наклейки «Илья, мы с тобой» и с нетерпением ждут его возвращения.
Теракт в здании «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Они расстреливали людей, а затем подожгли здание. В результате возгорания обрушилась крыша. Жертвами теракта стали 144 человека.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего во время теракта. Он назвал произошедшее варварским и жесточайшим преступлением.