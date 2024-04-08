Попавшего под машину террористов 8-летнего мальчика выписали из столичной больницы

8-летнего Илью, которого травмировали террористы возле «Крокуса», выписали из больницы. Сейчас ребенок будет передвигаться на инвалидной коляске, сообщает ТАСС .

По словам мамы Ильи, врачи буквально собирали его бедро по частям, вставили стержень в кость. Встать на ноги мальчик сможет через 2 недели после того, как заживет сломанная ключица. Тогда ему разрешат ходить с костылями.

Полная реабилитация займет еще пару месяцев, утверждают врачи.

Мальчик себя чувствует бодро и уже хочет вернуться на лед. Он увлекается хоккеем. Члены команды Ильи приклеили на свои шлемы наклейки «Илья, мы с тобой» и с нетерпением ждут его возвращения.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Они расстреливали людей, а затем подожгли здание. В результате возгорания обрушилась крыша. Жертвами теракта стали 144 человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Красногорске семью погибшего во время теракта. Он назвал произошедшее варварским и жесточайшим преступлением.