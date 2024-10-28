Понимать ответственность: эксперт одобрила идею соглашения о неразглашении секса

Более одной трети молодежи в США согласны подписать соглашение о конфиденциальности перед интимной близостью, чтобы защитить свои сексуальные предпочтения и пристрастия от разглашения. Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что предложение подписывать соглашение о неразглашении перед сексом — актуальная и хорошая идея, сообщает Инфо24 .

«Не все умеют держать язык за зубами, а после расставания начинают перемывать кости. Любовники должны понимать всю ответственность», — сказала эксперт.

По ее словам, если у кого-то появляются проблемы с моралью и эмоциями, желанием мести, такой документ поможет «охладить пыл языкастого друга», и это вполне обоснованное решение.

Предварительное соглашение никак не скажется на сексуальном влечении и не собьет романтический настрой, также отметила сексолог. Напротив, согласие или отказ подписать его многое может сказать о потенциальном партнере. Уверенный в себе человек, с уважением относящийся к конфиденциальности, подпишет документ, заключила Миллер.