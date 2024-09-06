Помощники омбудсмена Подмосковья участвуют в мониторинге избирательных участков

Помощники Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской проводят мониторинг избирательных участков на предмет их доступности для маломобильных групп населения, а также соблюдения избирательных прав граждан, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

«Общественные помощники посетили избирательные участки и подтвердили, что они работают в штатном режиме. На участках есть вся необходимая информация о кандидатах, правилах и порядке голосования, а также выдержки из уголовного кодекса об ответственности за нарушения. На всех участках размещены номера телефонов соответствующих служб, куда можно обратиться в случае чрезвычайных ситуаций», — сказала Ирина Фаевская.

В дни голосования работает горячая линия Уполномоченного по правам человека в Московской области. В случаях выявления нарушений, возникновения вопросов, можно позвонить по номеру 8 (498) 602-32-20 для получения консультации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.