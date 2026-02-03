Помощник «Вита» принял 2,4 тыс звонков от владельцев животных в Подмосковье в январе

В январе жители Подмосковья совершили 2472 звонка на горячую линию голосового помощника «Вита» для получения консультаций по вопросам содержания домашних животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В январе голосовой помощник «Вита» обеспечил круглосуточную поддержку владельцев домашних животных в Подмосковье. За месяц на горячую линию поступило 2472 обращения.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, чаще всего жители интересовались вакцинацией животных, сроками прививок и оформлением ветеринарных документов. Также пользователи спрашивали о расположении ближайших ветеринарных клиник, графике их работы и получали рекомендации по подготовке справок для поездок по региону и за его пределы, включая международные перевозки питомцев.

Единый кол-центр ветеринарии в Подмосковье работает по телефону +7 (495) 668-01-25. В ночное время консультации предоставляет голосовой помощник «Вита». Кроме того, найти ближайшее ветеринарное учреждение и записаться на прием можно на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.