Помощник сайта «Госуслуги» робот Макс стал умнее благодаря внедрению ИИ

Минцифры России сообщило в Telegram-канале , что цифровой помощник портала «Госуслуги», робот Макс, стал не только эмоциональнее внешне, но и умнее за счет внедрения в него искусственного интеллекта.

Благодаря обновлению россияне смогут быстрее получать ответы на интересующие вопросы, а также сообщения от Макса станут более понятными и объемными. Жителей страны просят обязательно оценивать ответы цифрового помощника — это позволит ему становиться умнее.

Теперь робот Макс проявляет больше эмоций и может отвечать даже на сложно сформулированные вопросы. Помощник будет выдавать пользователям пошаговые инструкции для той или иной ситуации при соответствующем запросе.

Все ответы робота Макса основаны только на проверенной и достоверной базе знаний сайта «Госуслуги». Разработчики внедрили в работу помощника изменения в поисковый механизм, что позволит находить ответы гораздо быстрее.

Чтобы пообщаться с обновленным роботом Максом, нужно авторизоваться на сайте «Госуслуги», после чего нажать на переключатель вверху экрана. В мобильном приложении такой переключатель появится только после того, как владелец гаджета обновит его до последней версии.