Помощник прокурора города Королев предостерегла детей от интернет-мошенников

В королевском лицее № 5 Анна Леонова рассказала о схемах обмана, нацеленных на подростков в сети, и о последствиях участия в преступных операциях, передает пресс-служба прокуратуры.

Она объяснила, как мошенники используют доверие детей для вовлечения в незаконные действия.

Леонова акцентировала внимание на тяжком характере IT-мошенничества и возможности получить реальный срок. Учеников и учителей предостерегли от передачи личных данных, оформления карт и других действий по указке злоумышленников.

На встрече также выступили представители МЧС и полиции. Подобные профилактические мероприятия проводятся в школах регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.