Помощник городского прокурора рассказала подольчанам о новых схемах мошенничества

С сотрудниками «ПЭТ‑Технолоджи Подольск» встретилась помощник Подольского городского прокурора Юлия Денисова. Она рассказала о том, какими схемами чаще всего пользуются мошенники, передает пресс-служба прокуратуры.

Главная цель аферистов — выманить у людей коды из SMS и персональные данные. Чтобы втереться в доверие, они представляются кем угодно — сотрудниками банков, медучреждений, МФЦ или правоохранительных органов. Также мошенники используют личную информацию, давят на эмоции и торопят с решениями. Зачастую жертвами становятся несовершеннолетние. Ребятам внушают, что их родители в беде и срочно нужны деньги.

Основное правило, которое отметили во время встречи: госорганы никогда не запрашивают личные данные по телефону. Если поступают такие просьба нужно, не задумываясь, класть трубку.

Если ваш аккаунт на «Госуслугах» взломали, позвоните в банк, чтобы отменить финансовые операции, а затем незамедлительно обратитесь в МФЦ.