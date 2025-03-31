Помощь возможна: как правильно социализировать ребенка с аутизмом

Аутизм не поддается лечению, но детям с расстройствами аутистического спектра можно помочь адаптироваться в обществе, если начать работать с ними как можно раньше, сообщил РИАМО руководитель и основатель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства „Наш Солнечный Мир“» (СО НКО) Игорь Шпицберг.

«Аутизм не лечится, но есть возможность помочь ребенку в его социальной адаптации с помощью сочетания коррекционно-развивающих занятий и создания условий для нахождения ребенка с аутизмом в среде с обычными сверстниками. Наблюдения специалистов и родителей показывают, что чем раньше начать процесс помощи, тем лучше будет результат. Порядка 60% всех детей с аутизмом можно социализировать, если своевременно начать процесс поддержки», — сказал Шпицберг.

По его словам, одной из основных проблем остается принятие диагноза. Родителям важно собраться с духом и начать помогать ребенку, ведь только в этом случае он сможет успешно развиваться. Вторая трудность — отсутствие ясного понимания, как именно нужно действовать. Родителям необходима помощь.

«В центре „Наш Солнечный Мир“, который работает уже 35 лет, все эти годы существует специальная служба поддержки семей, помогающая родителям на всем пути развития и социализации их детей. По инициативе нашего центра с 2016 года в РФ создается система непрерывного межведомственного сопровождения детей и взрослых с аутизмом и их семей. Сейчас эта работа ведется под руководством уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Создаваемая система сопровождения семей должна стать частью российского законодательства», — рассказал руководитель центра.

Материал подготовлен в рамках межрегионального журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма», организованного фондом Андрея Первозванного и центром «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления РАС и поддержать специалистов, родителей и детей, которым требуется помощь.

Проект стал продолжением инициативы «Один день вместе», реализованной в декабре 2024 года. Тогда журналисты из разных регионов провели день с семьями, воспитывающими детей с РАС, рассказали об их повседневной жизни и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Эти истории были собраны на специальной странице сайта, чтобы показать судьбу таких семей по всей стране и способствовать формированию более доступной и поддерживающей общественной среды.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля. Дата учреждена Генеральной ассамблеей ООН. Ее цель — привлечь внимание к людям с неизлечимым заболеванием и повысить уровень их жизни.

Также в этот день проводят акцию «Зажги синим». Синий — официальный цвет организации фонда Autism Speaks. Им подсвечивают дома в странах, которые присоединились к акции.