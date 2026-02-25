Помощь в поиске: искусственный интеллект возвращает домой потерявшихся животных

В настоящее время нейросети активно используются в Нижнем Новгороде для решения разнообразных задач: от мониторинга вывоза мусора и состояния дорог до поддержания общественного порядка и даже помощи врачам в анализе медицинских данных. Одним из наиболее ярких примеров применения таких технологий является специальный сервис по розыску пропавших домашних любимцев, реализованный в рамках платформы «Карта жителя Нижегородской области», сообщает pravda-nn.ru .

Развитие подобных цифровых инструментов, направленное на повышение комфорта жизни граждан, соответствует целям национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В основе сервиса лежит технология компьютерного зрения. Как пояснили в региональном министерстве цифрового развития, система автоматически анализирует и сравнивает фотографии, которые пользователи загружают в приложение. Если кто-то сообщает о пропаже, а другой человек — о находке животного, алгоритмы искусственного интеллекта ищут визуальные совпадения между снимками. При обнаружении сходства обе стороны получают автоматическое уведомление, что позволяет им связаться друг с другом.

Ключевым условием успешного поиска является качественная фотография питомца, которую можно сделать на обычный мобильный телефон. Снимок должен быть сделан анфас, чтобы на нем были четко видны оба глаза, как минимум одно ухо, нос и пасть. Изображения животных в наморднике для анализа не подходят. Нейросеть обрабатывает загруженное изображение, формируя на его основе уникальный цифровой код. Этот код используется для последующей идентификации кошки или собаки при сравнении с фотографиями из раздела о найденных животных.

Разместить объявление можно исключительно через мобильное приложение «Карта жителя». Для этого необходимо открыть раздел «Еще», выбрать категорию «Питомцы», а затем нажать на опцию «Мой питомец потерялся» или «Я нашел питомца». Чтобы повысить точность поиска, пользователь может дополнительно указать породу, номер чипа, особые приметы животного, а также примерное место, дату и время пропажи или обнаружения. Сервис функционирует с февраля прошлого года.

Проект помогает не только в возврате потерявшихся питомцев их владельцам, но и в поиске новых семей для бездомных животных. К инициативе уже присоединились несколько нижегородских благотворительных организаций, занимающихся помощью животным.

