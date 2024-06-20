Помощь участникам СВО и их семьям обсудили в Волоколамске

Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова встретилась с волоколамцами, которые помогают нашим бойцам и их семьям: социальным координатором Волоколамского филиала областного фонда Защитников Отечества Мариной Жуковой, сотрудниками центра поддержки участников специальной военной операции, председателем окружного совета депутатов Татьяной Шаргаевой, депутатами Волоколамского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На штабе обсудили вопросы, с которыми обратились участники СВО и члены их семей в Волоколамский центр поддержки участников СВО. Наметили пути их решения.



«Во время встреч с участниками СВО узнаём, чем можем им помочь. Так недавно передали ребятам рации, которые пригодятся нашим ребятам на передовой», — отметила Наталья Козлова.



Центр поддержки расположен по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская пл., д. 2А (здание бывшего книжного магазина «Подвиг»).



Помочь нашим ребятам может каждый. В телеграм-канале «Волоколамск#СвоихНеБросаем» регулярно публикуют список необходимых вещей для наших бойцов.



Поддержать соотечественников волоколамцы могут не только отправляя гуманитарную помощь, но и становясь непосредственными защитниками Родины. Подробную информацию об условиях поступления на военную службу, денежных выплатах и мерах государственной поддержки, действующих в Подмосковье, можно получить в военном комиссариате Волоколамского городского округа, городских округов Лотошино и Шаховская по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, по номеру 8 (496) 362-20-82 и на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.