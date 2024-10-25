Помощь переселенцам обсудят в рамках форума «Сообщество» в Москве

Вопрос о том, как создать условия, при которых как наши соотечественники, так и новые граждане РФ, ощущали бы себя в безопасности и видели в России свою любимую страну, станет темой обсуждения на секции «Кто поможет соотечественникам-переселенцам? Задачи и возможности СО НКО» в рамках итогового форума «Сообщество», который пройдет в Москве 1–2 ноября, сообщает Общественная Палата РФ .

Специалисты отметили, что в настоящее время более 25 миллионов россиян находятся за пределами страны, и многим из них угрожает преследование в свете текущих политических обстоятельств. Россия оказывает поддержку тем, кто хочет вернуться домой, а также предоставляет убежище иностранцам, которые не согласны с курсом своих правительств.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник заявил, что по всему миру существует потенциальный интерес к России как к новому месту жительства, однако внутри страны как гражданское общество, так и государственные структуры не совсем готовы к увеличению числа людей, стремящихся переехать ради ценностей.

«Задача Общественной палаты России — поднять проблему адаптации и социализации переселенцев в российское общество среди социально ориентированных НКО. Все вместе мы сделаем нашу страну еще более привлекательной для близких нам по языку и духу людей из всех уголков Земли», — заключил Школьник.

На официальном сайте форума «Сообщество» доступны программа мероприятия, информация о запланированных событиях и список спикеров.