Помощь молодежи: Перминова рассказала о подпрограмме «Студенческая семья»

«Мы приняли закон о студенческой семье. Теперь законодательно установлено, что у нас есть такая подпрограмма „Студенческая семья“. Нам было очень важно, что все вузы и ссузы, где учатся молодые люди, оказывали им определенную поддержку», — сказала Перминова.

По ее словам, речь идет о том, чтобы в учебных заведениях создавали комнаты по уходу за ребенком, предоставляли молодым парам совместные комнаты в общежитиях.

Ранее Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей как особой категории молодежи. Предполагается расширить меры таких семей, в том числе студентов, получающих очно или очно-заочно среднее профессиональное или высшее образование.