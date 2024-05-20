Помощь из Подмосковья прибыла в военкомат ДНР по поручению губернатора Воробьева

Военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов лично прибыл в Новоазовский военкомат в Донецкой Народной Республике, чтобы передать ценные посылки, собранные в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает «360.ru» .

Сотрудникам передали принтеры, компьютеры и другую технику для обустройства рабочих мест. Астахов отметил, что рад лично посетить коллег из нового региона и привезти важную помощь. Военный комиссар Подмосковья напомнил, что контактировал с сотрудниками из ДНР. Затем их заявка на помощь была удовлетворена.

«Андрей Юрьевич Воробьев в полном объеме ее реализовал. Будем надеяться, что ваш военкомат, как и военкомат Московской области, будет одним из передовых по использованию средств автоматизации», — заявил Астахов.

В военкомате Новоазовска с удовольствием приняли помощь и поблагодарили коллег из Подмосковья. По словам сотрудников, они получили все, что необходимо для успешной и быстрой работы. В сложных условиях проведения спецоперации зачастую невозможно обеспечить себя техникой.

«Андрею Юрьевичу и вам лично от военного комиссариата в ДНР и от Новоазовского района огромное спасибо», — высказался представитель военкомата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в телемосте с участниками СВО, который состоялся в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества». Глава региона заявил, что гордится бойцами и ждет их домой с победой.

«Ребята, я хочу присоединиться к теплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с победой!» — заявил Воробьев.