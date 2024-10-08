сегодня в 11:40

Помощь для бойцов СВО от ступинцев доставили на передовую

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, собранную в Ступино, доставили на передовую, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Необходимые вещи для бойцов СВО доставил лично глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, о чем он написал в своем телеграм-канале.

Груз собран и отправлен для бойцов на Сватовском направлении.

«В нем самое необходимое — коптеры, противодронные ружья, рации, медикаменты, стройматериалы, маскировочные сети, предметы личной гигиены, продукты питания и многое другое», — говорит Сергей Мужальских.

К сбору необходимого для бойцов СВО присоединились глава муниципалитета, волонтеры, депутаты, представители бизнеса и неравнодушные жители.

Бойцы Сватовского направления поблагодарили жителей округа за оказанную помощь и передали приветы родным и близким.

Напомним, в зоне проведения СВО служат более 600 ступинцев.

Оказать помощь бойцам СВО, их семьям и эвакуированным жителям Курской области может любой. Для этого достаточно обратиться в волонтерский штаб, который работает в Ступино на улице Пушкина, 101. Телефон: 8 (49-66) 47-68-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.