Помогал раненой девочке: подробности гибели студента, награжденного Путиным

Ранее президент посмертно наградил медалью студента Курского государственного университета Илию Гукежева.

Как рассказала его сестра Диана Минаева, парень поехал домой, на границу, он хотел привести родителям лекарства, продукты, а также помочь по дому. Около дома его родителей остановилась семья армян. Глава семьи вышел из авто и над ними появился БПЛА, после чего раздались три взрыва, был слышен крик.

«Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей… Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор», — добавила собеседница.

По ее словам, брат побежал вызывать скорую помощь, искать, где ловить связь. Потом позвал соседку, они занесли. занесли девочку в дом, пытались ее перевязать, выключили свет. Но дрон прилетел второй раз, он ударил в дом, и прогремело два взрыва, тогда молодого человека не стало, а его маму контузило, папу ранило. Девочка, которую студент пытался спасти, не выжила.

На кафедре вуза Гукежева охарактеризовали как старательного и доброго.