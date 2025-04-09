Помочь нуждающимся: в Петербурге запустили акцию ко Дню бездомного человека

В газете «Петербургский дневник» с 9 апреля в специальной рубрике появятся портреты бездомных, облаченных в уютные пледы: таким образом журналисты надеются привлечь внимание жителей к проблемам нуждающихся, сообщает издание.

«Уверены, что примеру „Петербургского дневника“ последуют горожане. Помогая бездомным, мы не только улучшаем их жизнь, но и обогащаем свою собственную. Это возможность развить в себе сострадание, эмпатию и человечность», — сказал главный редактор газеты Кирилл Смирнов.

Акция приурочена ко Дню бездомного человека. В сопроводительных статьях можно будет найти информацию о помощи людям без определенного места жительства: номера горячих линий и адреса центров помощи.

В 2024 году в Санкт-Петербурге в 1,5 раза выросла смертность среди бездомных людей. Акция призвана показать их проблемы в новом свете.