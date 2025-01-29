Пользователи китайской нейросети DeepSeek пожаловались на цензуру. Чат-бот ссылался на технические неполадки или попросту уходил от ответа, сообщает Telegram-канал URA.RU.

«Извините, я пока не знаю, как отвечать на подобные вопросы. Давайте лучше поговорим о математике, программировании и логических задачах!» — так нейросеть отвечала, если ей не нравился вопрос пользователя.

«Неудобными» DeepSeek считал темы о протестах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, индийско-китайской войне 1962 года, отношениях с Тайванем и другие.

При этом в Рунете заметили, что чат-бот более охотно отвечает на русскоязычные вопросы. Разработчики обратили внимание на претензии пользователей из-за того, что нейросеть стала подбирать ответы.

В материале РИАМО рассказываем о новой китайской нейросети DeepSeek, о ее плюсах и перспективах.