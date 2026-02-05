сегодня в 14:20

Пользователи жалуются на сбой в работе Т-Банка

У Т-Банка произошел сбой — пользователи не могут зайти в мобильное приложение, сообщается на сайте Downdetector.

На сбой в работе Т-Банка жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и других регионов.

По словам пользователей, у них не работает мобильное приложение банка. Также они не могут зайти в личный кабинет на сайте.

По состоянию на 12:20 количество жалоб на сбой превысило 10 тысяч.

