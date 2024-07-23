Пользователи жалуются на сбои в работе ряда российских банков
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Сбои в онлайн-работе фиксируются у ряда российских банков во вторник днем, сообщается на сайте Downdetector.
Так, пользователи жалуются на проблемы со входом в мобильное приложение и личный кабинет «Росбанка», «Раффайзен Банка», «Газпромбанка» и «Россельхозбанка». В числе проблем указана также невозможность совершения переводов.
Больше всего жалоб поступает из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской и Свердловской областей, Ставропольского и Красноярского краев, Республики Башкортостан.
На работу «Россельхозбанка» жалобы поступают даже из Турции.