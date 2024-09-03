Пользователи жалуются на сбои в работе корпоративного мессенджера «Пачка»

Пользователи заметили проблемы в работе корпоративного мессенджера «Пачка». Например, не открывается приложение и нет соединения с сервером, сообщается на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб на перебои в работе мессенджера оставили жители Калмыкии. Кроме того, проблемы зафиксированы в Тверской, Курганской, Волгоградской и Ивановской областях.

Пользователи отмечают, что у них не открывается приложение, нет соединения с сервером. Кроме того, они не могут войти в личный кабинет.

«Пачка» — это российский корпоративный мессенджер. В нем можно общаться с коллегами в чатах, решать командные вопросы, созваниваться, управлять задачами и т. д.