Пользователи VK получили больше возможностей для шопинга внутри соцсети

Товарный контент стал одним из самых быстрорастущих на платформе VK

В 2025 году функционал социальной сети «ВКонтакте» для онлайн-шопинга значительно расширился. Платформа активно использует алгоритмы, чтобы показывать пользователям в новостной ленте обзоры продукции, видео распаковок, а также тематические сюжеты о применении товаров, которые могут быть интересны конкретному пользователю. Товарный контент демонстрирует стремительный рост: его создают свыше миллиона авторов, а общее число просмотров таких публикаций превысило 30 миллиардов. Пользователи теперь могут переходить к покупке непосредственно из контента, используя шопсы — новый формат, представляющий собой публикации с карточками товаров или товарными ссылками, сообщает пресс-служба VK.

Авторы получили возможность участвовать в реферальной программе, позволяющей монетизировать шопсы. Первым партнером стал маркетплейс Ozon: авторы получают процент от каждой продажи товаров с этой платформы, совершенной через их публикации. В программе участвуют 5,5 тысячи сообществ, создавших за несколько месяцев более 107 тысяч шопсов с товарами Ozon.

Данный контент привлек 3,5 миллиарда просмотров. Более 6,2 тысячи продавцов присоединились к программе, предоставив каталог из 56 тысяч товаров для продвижения. Основная часть продаж приходится на небольшие сообщества: 79% авторов, генерирующих продажи, имеют аудиторию до 50 тысяч подписчиков. Самые успешные авторы обеспечили десятки тысяч заказов.

Наибольшее число продаж было зафиксировано в сообществах категорий «Кулинария», «Блогеры» и «Дом и дача». Наиболее популярными категориями продукции стали: товары для дома и дачи, красота и здоровье, а также одежда. Самым продаваемым товаром года стала термостойкая тушь для ресниц.

Тройку лидеров среди сообществ, обеспечивших наибольшее количество заказов, возглавил лайфстайл-блог «У бабы Даши». На втором месте — сообщество о декорировании дома и сада DEKORSADA, а на третьем — кулинарный блог «Мария Соболь | Рецепты».

