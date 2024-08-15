Пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы «Яндекс»

Пользователи Сети в четверг массово оставляют жалобы на работу поисковой системы «Яндекс», сообщается на сайте Downdetector .

Комментаторы сообщают, что поисковая система не может справиться с запросами. На экране всплывает надпись: «Ничего не найдено».

«Примерно по всем запросам поиск выдает: „Ничего не нашли“ и несколько странных вариантов запроса, каждый раз одинаковых, по которым тоже ничего не находит», — пишет один из пользователей.

Больше всего сообщений о проблемах в работе «Яндекса» поступают из Псковской области, Москвы и Подмосковья, а также из Татарстана и Санкт-Петербурга.