Пользователи Кинопоиска пожаловались на сбой в работе сервиса

Пользователи онлайн-сервиса Кинопоиск сообщают, что не могут просматривать фильмы на площадке ни на сайте, ни в мобильном приложении, об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Больше всего жалоб поступает из Хабаровского края и Смоленской области — 6% от общего числа жалоб. Больше всего сообщений о сбое касается именно мобильного приложения сервиса, об этом пишут 46% пользователей от общего числа жалоб.

«Не загружается сайт — Не грузит приложение Кинопоиска — отсутствует подключение с сервером», — пишут россияне.

Также сбой в работе Кинопоиска зафиксирован в Сахалинской области — 5% сообщений об ошибках при соединении с сервером. Часть жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области также жалуются на доступ к фильмам.