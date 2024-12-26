Пользователи ChatGPT сообщают о массовом сбое нейросети

Пользователи Сети начали массово жаловаться на проблемы в работе ChatGPT вечером 26 декабря. Согласно данным сайта Downdetector , проблему начали фиксировать с 22:29 по московскому времени.

Больше всего сообщений поступает о том, что у нейросети перестал работать сайт. Некоторые пользователи также не могут войти в приложение ChatGPT и переживают, что массовый сбой приведет к глобальной утечке информации, которую они используют в работе.

Самое большое количество жалоб о сбое поступает из Нидерландов — 9% от общего числа сообщений об ошибках. На втором месте Германия — 6% жалоб, на третьем — Казахстан — 5% жалоб. Четвертую строчку разделили Польша и Финляндия — по 2% жалоб от общего числа. Россия пока не попала в список стран, где наблюдается сбой.

Больше всего жалоб на работу сайта — 68% от всех сообщений. Меньше всего жалоб на общий системный сбой — всего 1%.