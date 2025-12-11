Польза или вред: как искусственный интеллект влияет на учебу в школах

«Я в принципе против, чтобы домашку дети делали с родителями: лучше, чтобы дети выполняли ее сами. Родители нервничают, срываются, каждый вечер — эмоциональные страсти. Поэтому появление ИИ как помощника для домашней работы, на мой взгляд, положительно», — сказала психолог.

По словам экспертов, у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы для школьников. Положительные моменты состоят в экономии времени и генерировании неожиданных идей, а также психологическом влиянии: ИИ снижает напряжение в семьях, где из-за домашней работы возникают конфликты.

Кроме того, нейросеть действуют гибко: она не дает готовый ответ, но способна направить и объяснить шаги по поиску решения.

