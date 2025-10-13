Четвертый, заключительный полуфинал Московского областного конкурса «Женщина — Герой» 2025 провели в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежегодное событие, инициированное депутатом Госдумы Сергеем Колуновым и Ассоциацией ветеранов СВО МО при поддержке губернатора Андрея Воробьева, собирает самых сильных и достойных женщин.

«В Одинцово, как и в Балашихе, Красногорске и Подольске, получилось очень душевно. Милосердные и волевые женщины из семей наших Героев-участников спецоперации вложили сердце, море сил и эмоций в свои выступления!», — отметил Сергей Колунов.

Одинцовский округ на конкурсе блестяще представила Наталья Сайганова от Ассоциации ветеранов СВО Одинцовского округа.

Имена восьми финалисток будут объявлены до конца октября. В День матери, 30 ноября, на площадке Музея Победы победительницы расскажут свои истории.

Все новости и информацию можно узнать на сайте конкурса.

