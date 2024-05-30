«Получил пулю в живот, умер и воскрес»: батюшка рассказал о чудесном спасении бойца СВО

Столичный протоиерей Артемий Владимиров поделился чудесный случаям, который произошел в зоне спецоперации с бойцом, раненым в живот, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

«Перед Великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности, от этого умер и воскрес», — сказал священник.

Он добавил, что раненому явился святитель Лука Крымский, которые его и исцелил.

В указанном ролике речь шла про якута. Он пережил клиническую смерть на операционном столе. Это произошло из-за большой потери крови после тяжелого ранения. В момент смерти бойцу явился святой, сказавший: «Тебе еще рано».

После случившегося с ним чуда мужчина принял крещение.