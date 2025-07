Полу Галлахеру вменяют изнасилования и ряд других тяжких преступлений

Следствие утверждает, что в период с 2022 по 2024 год он совершил три изнасилования, несколько случаев умышленного удушения, угрожал убийством и систематически проявлял насилие в отношении женщины, чья личность не раскрывается.

Первый судебный процесс назначен на 27 августа. Пострадавшая в настоящее время находится под защитой специальных служб.

В отличие от своих всемирно известных братьев, Пол никогда не участвовал в музыкальной деятельности Oasis, однако в 1997 году стал соавтором книги-биографии «Brothers: From Childhood to Oasis — The Real Story», где описывалось их непростое детство в Манчестере.

Группа Oasis, воссоединившаяся в августе 2024 года после 15-летнего перерыва, остается одной из самых успешных в истории британской музыки. Их альбом (What’s the Story) Morning Glory? с хитами Wonderwall и Don’t Look Back in Anger разошелся 22-миллионным тиражом.