Полтонны продуктов, вещей и медикаментов отправили из Дубны в Курск

Полтонны гуманитарной помощи уехало из подмосковной Дубны в Курскую область. Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил неравнодушных сограждан за участие в сборе вещей, продуктов и медикаментов, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Вместе с депутатом Мособлдумы Александром Орловым, активистами партии «Единая Россия» и волонтерами Подмосковья была подготовлена к отправке партия гуманитарной помощи жителям Курской области, в том числе электрочайники и плиты, средства личной гигиены и продукты питания, одежда, медикаменты, все, что необходимо жителям Курской области.

Вся гуманитарная помощь отправилась в распределительный центр в Балашихе, а уже оттуда в рамках губернаторской акции «Доброе дело» ее доставят в Курскую область.

Также представители местного отделения Союза женщин России передали три маскировочные сети для бойцов в зоне специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.