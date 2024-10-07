Полтонны медикаментов и необходимой экипировки отправили из Реутова в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Реутова в зону СВО. В фонде социальной поддержки населения (ФСПН) сообщили, что волонтеры доставят на Луганское направление автозапчасти, необходимую экипировку, гигиенические принадлежности, медикаменты, а также окопные свечи и маскировочные сети. Общий вес гумпомощи — более полтонны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель ФСПН Анна Бабалова рассказывает, что волонтеры стараются оказывать помощь адресно, выясняя у бойцов, в чем они больше всего нуждаются.

Гуманитарную помощь собирают с помощью пожертвований жителей Реутова и перечислений от предприятий. Особую лепту вносит «НПО машиностроения», сотрудники которого в свободное время еще и плетут маскировочные сети. Сейчас бойцам отправили 9 таких сетей.

Принести гуманитарную помощь в Реутове можно в фонд социальной поддержки населения по адресу: ул. Новая, 3. Перевести деньги на эти цели можно по реквизитам, указанным на сайте ФСПН.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.