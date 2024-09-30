Полтонны гуманитарного груза отправила Дубны бойцам

Помогали активисты Молодой Гвардии, участвовали жители и организации наукограда.

Удалось собрать более полутонны необходимых на передовой вещей — электроплиты, чайники, микроволновые печи, десятки коробок со сладостями. Ранним утром их загрузили в автомобиль, чтобы отправить в распределительный центр.

«Сегодня, 30 сентября, в честь Дня воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, мы вместе с жителями Дубны, вместе с предприятиями, отправляем этот гуманитарный груз на передовую. Чтобы оказать поддержку и моральную, и какую-то уже номинальную нашим бойцам. Тем, кто сейчас воюет за нашу Родину и за новые области», — пояснила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г. о. Дубна Екатерина Аратова.

Уже сегодня машина с гуманитарным грузом из наукограда прибудет в распределительный центр, а оттуда в ближайшее время собранные дубненцами вещи отправят бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.