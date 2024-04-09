Польский наемник: в рядах ВСУ больше нет мотивированных солдат

Воевавший на стороне ВСУ польский наемник Михал Липский завил, что в украинской армии уже не осталось мотивированных солдат. Об этом сообщает РИА Новости .

«Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах», — сказал Липский.

По его словам, у украинцев сейчас ужасная военная подготовка, некоторые бойцы даже не знают, как правильно прицеливаться из автоматов.

Наемник отметил, что у ВС РФ достаточно почти любого вида оружия, а ВСУ не могут должным образом снабдить военных необходимым вооружением. В Киеве надеются только на бесплатные поставки из западных стран.