Половодье в Московском регионе пройдено в штатном режиме. На сегодняшний день все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Заключительная фаза весеннего половодья завершена, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы», — сказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что все московские водохранилища заполнены примерно 92%. Это позволяет организовать бесперебойное качественное водоснабжение мегаполиса.

По словам заммэра, водой столичный регион обеспечивают 15 водохранилищ в составе Москворецко-Вазузской и Волжской систем. Площадь водосборной территории составляет свыше 50 тыс. кв. км. Запасы пополняются за счет естественного притока, который происходит в период весеннего половодья и дождевых паводков.

Бирюков отметил, что мегаполис заранее готовился к половодью. Специалисты регулярно проводили мониторинг снегозапасов, а также другие необходимые мероприятия на водохранилищах и городских объектах. Помимо этого, был определен четкий алгоритм действий при половодье и закреплены зоны ответственности служб.