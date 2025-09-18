Половина россиян поддержала разделение школьников на группы по уровню знаний

Более половины россиян поддержали идею делить школьников на группы по уровню знаний на уроках, показал опрос среди читателей сайта kp.ru .

В Москве стартовал эксперимент по разделению школьников на группы по уровню подготовки на уроках математики. В рамках проекта троечники и отличники занимаются отдельно, что позволяет сильным ученикам двигаться быстрее, а отстающим — получать дополнительную помощь. По остальным предметам класс продолжает учиться вместе. Итоги эксперимента планируют подвести через 2 года, однако родители уже положительно оценили нововведение.

Согласно опросу среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях и мессенджерах, 54% респондентов поддержали идею внедрения такой системы во всех школах и по всем предметам. Многие отметили, что разделение позволит каждому ученику развиваться в своем темпе.

«Я была отличницей, и мне было скучно на уроках, потому что хотелось идти дальше, а из-за троечников все постоянно повторялось. Так что инициативу я поддерживаю», — рассказала одна из участниц опроса.

В то же время 43% опрошенных выступили против разделения. Они считают, что школа должна помогать детям социализироваться, а обучение в разнородных коллективах способствует развитию коммуникативных навыков.

«Пусть дети учатся вместе и черпают друг у друга полезные навыки. Коммуникация очень важна, и общество, в том числе в классе, должно быть разнообразным», — пояснила одна из респонденток.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое», отметив, что хотели бы сначала увидеть результаты эксперимента или считают возможным разделение только по основным предметам. В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек.

