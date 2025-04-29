Половина опрошенных россиян считает запах шашлыка романтичным

Опрос показал, что выезд на шашлыки в мае может стать отличным свиданием, половина респондентов считают его запах романтичным, сообщает «Лента.ру» .

Исследование провели в дейтинг-сервисе «Мамба». По нему 88% мужчин считают майские праздники идеальными для свиданий под открытым небом, а 11% готовы на выезд на природу с новой партнершей, если там будут шашлыки.

Только половина россиянок сочли эти даты хорошим вариантом для свиданий. А еще каждая вторая респондентка рассказала, что запах приготовленного мужчиной на огне мяса обладает магией, которая настраивает на романтику. Если шашлык готовит симпатичный мужчина, то свидание пройдет удачно и без вина, такое мнение высказали 25% женщин. 12% сообщили, что полностью равнодушны к шашлыку.

Часть мужчин (26%) призналась в безусловном возбуждающем эффекте шашлыка. А 5% заявили, что жареное мясо не настраивает их на романтику.

При этом мужчины представляют себе идеальную спутницу на природе как активную, но расслабленную. 51% восхищаются девушками, не боящимися испачкаться и участвующими в приготовлении мяса и подготовке пикника. Еще 21% респондентов мужского пола мечтает о партнерше, которая готова выпить бокал коньяка под мясо. 16% считают привлекательным умение помолчать у костра.

Для женщин на майских пикниках важна забота (47%). Каждая пятая хотела бы расслабиться, отдохнуть, пока мужчина разводит огонь и занимается приготовлением мяса. Для 19% решающую роль играют детали — подбор музыки и удачный маринад. 5% девушек отметили, что наличие собственной дачи сильно повышает привлекательность партнера.