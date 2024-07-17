Полное уничтожение грозит популяции самых маленьких тигров в мире

В природе осталось всего 150 особей уникальных малайских тигров — им угрожает полное исчезновение. За последнее время погибли еще несколько животных, после чего власти и зоозащитники Малайзии забили тревогу и взяли ситуацию на государственный контроль, сообщает АБН 24 со ссылкой на американский телеканал CNN.

Ситуацию с вымиранием самых маленьких в мире тигров в Малайзии назвали национальным кризисом.

Причина вымирания вида — сокращение площади лесов и потеря тиграми естественной среды обитания. Они страдают от нехватки корма и орудующих браконьеров, а также гибнут под колесами автомобилей в провинциальных районах. За выжившими особями наблюдают специалисты лесного хозяйства.

Число малайских тигров стало резко уменьшаться с середины XX века, тогда их оставалось около 3 тыс. В 2015 году Международный союз охраны природы добавил вид в категорию находящихся в «критической опасности» животных.

Малайские тигры встречаются только на территории Малайзии. Они — самые маленькие представители семейства диких кошек и весят в 2 раза меньше, чем амурские тигры.