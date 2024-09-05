Полное свинство: ресторану в Петербурге запретили держать минипига
Россельхознадзор запретил петербургскому ресторану держать у себя минипига
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Петербургский ресторан «Корчма Сало» должен перестать демонстрировать посетителям минипига. Такое требование выдвинуло Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Представители ведомства сочли нарушением закона содержание карликовой свиньи в общественном заведении. По их словам, руководство держало животное внутри кафе для показа клиентам.
Согласно российскому законодательству, на предприятиях розничной торговли и общепита допускается ухаживать только за рыбами и птицами, которые не занесены в Красную книгу.
По этой причине администрация ресторана получила предостережение и требование убрать минипига из заведения.