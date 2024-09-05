Полное свинство: ресторану в Петербурге запретили держать минипига

сегодня в 13:07

Россельхознадзор запретил петербургскому ресторану держать у себя минипига

Петербургский ресторан «Корчма Сало» должен перестать демонстрировать посетителям минипига. Такое требование выдвинуло Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Представители ведомства сочли нарушением закона содержание карликовой свиньи в общественном заведении. По их словам, руководство держало животное внутри кафе для показа клиентам.

Согласно российскому законодательству, на предприятиях розничной торговли и общепита допускается ухаживать только за рыбами и птицами, которые не занесены в Красную книгу.

По этой причине администрация ресторана получила предостережение и требование убрать минипига из заведения.