Полнейшее суеверие: орнитолог РАН развеял мифы о «птичьих предсказаниях»

Все поверья о «птичьих предсказаниях» — суеверия, а реально интересным наблюдением осени могут быть лишь редкие гости вроде сибирской пеночки-зарнички, сообщил РИАМО орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

«Это полнейшее суеверие. Никакого способа предсказать по миграции или поведению птиц, какой будет зима, не существует. Современная метеорологическая наука может сделать прогноз погоды на неделю — десять дней. Все, что дальше десяти дней — это шарлатанство. Это инфоцыганство. Птицы точно так же не могут предсказать, как и мы», — сказал Чернецов.

По его словам, есть редкие виды, которые все еще можно встретить в Московском регионе, и это по-настоящему интересное явление.

«Есть птицы, которые иногда залетают, не гнездятся и обычно не зимуют в Московской области. Но иногда совершают дальние залеты. Есть, например, такая птица — пеночка-зарничка. Она гнездится за Уралом, в Сибири, в большом количестве и обычно улетает зимовать в Юго-Восточную Азию. Но иногда эти птицы появляются осенью в Московской области, они летят в Европу. Вот не очень понятно, зачем», — отметил орнитолог.

Чернецов уточнил, что, скорее всего, те, кто улетает в Европу, обратно в Сибирь уже не возвращаются и вообще больше нигде не гнездятся.

«То есть они выпадают из популяции. Это встречается с некоторой периодичностью. Это редкая птица, залетная в Московской области, но регулярно залетная. На то они и называются редкими — их видно не часто», — заключил орнитолог.

