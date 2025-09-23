Обязательное использование контейнеров для перевозки животных в транспорте оправдано только в авиации, но не в городских перевозках, сообщил РИАМО кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Ранее председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сейчас идет работа над несколькими законопроектами по защите людей от нападений животных. Они подразумевают ряд запретов.

«Что касается перевозки собак. На поводке они обязательно должны быть в общественных местах, потому что ребенок или взрослый может спровоцировать животное. Но контейнеров для больших собак не существует. В общественный транспорт крупная собака в контейнере просто не войдет», — сказал Уражевский.

Он добавил, что в самолетах предусмотрены багажные отделения, а животные летят в специальных боксах или контейнерах.

«Собаки весом больше 7–10 кг, в зависимости от авиакомпании, перевозятся только в багаже и в контейнере. Это оправдано, это абсолютно нормально, и так должно быть. Но придумывать контейнеры для общественного транспорта — полная глупость. Маленькие собачки, как правило, могут находиться рядом, и никаких проблем. Большие собаки — тоже», — отметил кинолог.

