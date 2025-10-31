Полковник запаса: участники «Героев Подмосковья» ставят людей на первое место

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на реализацию бойцов специальной военной операции в мирной жизни. Один из участников проекта, полковник запаса, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в г. о. Реутов Александр Манаенко рассказал РИАМО, что все участники должны понимать, что на первом месте всегда будут люди.

«Так как эта служба именно для общества, тут важно понимать, что на первом месте люди, для которых ты работаешь, а не ты сам. Это конкретно трудоемкий процесс. Взаимодействие и коммуникация должны быть очень сильными. Тут важна ответственность», — рассказал Манаенко.

По словам ветерана запаса, он проходит программу под наставничеством главы Реутова Филиппа Науменко. Во время стажировки он находится в постоянном контакте со своим руководителем, который привлекает его к совещаниям и мероприятиям.

«Он (Науменко — ред.) рассказывает мне об особенностях работы в муниципалитете, взаимодействии с другими органами муниципальной, региональной и государственной власти. Я планирую далее, после обучения, работать здесь в муниципалитете, продолжать трудиться на благо людей. Хочется помогать жителям», — добавил Манаенко.

О программе

Главная задача программы «Герои Подмосковья», нацеленной на формирование резерва кадров, заключается в подготовке команды квалифицированных и знающих управленцев из числа ветеранов СВО. Эти специалисты в будущем смогут претендовать на руководящие посты в органах государственной власти Московской области, структурах местного самоуправления и коммерческих предприятиях.

Курс переподготовки предлагается в комбинированном формате (очно-заочном) на безвозмездной основе. Учебный процесс занимает год и разбит на четыре этапа. В перерывах между ними участники проходят стажировки в государственных и муниципальных учреждениях под присмотром опытных наставников.

Как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов спецоперации, даст необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

