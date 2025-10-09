Полковник Иванников рассказал, как упрощение приема в полицию изменит работу МВД

Инициатива об упрощении приема на службу поможет закрыть кадровый дефицит в органах внутренних дел. Снятие избыточных проверок не снизит качество работы полиции, а наоборот — повысит ее эффективность, сообщил РИАМО советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий правила поступления на службу в органы внутренних дели. Инициатива предполагает отмену института стажеров и испытательного срока для новичков.

«Экспертная, вполне разумная депутатская инициатива, приведет к комплектованию органов внутренних дел и закроет тот колоссальный некомплект, который образовался за последние годы. Работа в российской полиции должна быть доступна для большинства соискателей, и излишняя забюрократизированность прошлых лет ни к чему хорошему не приводит», — сказал Иванников.

Он отметил, что пострадали в конечном итоге простые граждане, которые вовремя не сумели получить необходимую квалифицированную помощь.

«Полиция не является спецслужбой. Режимы секретности есть только у руководителей районных, городских подразделений и подразделений центрального аппарата. А обычные граждане-соискатели вполне могут обходиться без работы с секретными документами и без испытательных сроков, которые отталкивают гражданина от поиска работы в правоохранительных органах», — уточнил полковник.

Иванников пояснил, что это касается прежде всего дополнительных проверок, которые относятся к офицерам, проходящим службу по первой группе предназначения. Это руководители и оперативный состав.

«Все же остальные, включая внутреннюю службу, которой тоже сейчас очень много в российской полиции, такие проверки, я считаю, не нужны и являются анахронизмом прошлых лет, который ликвидируется в законодательном порядке. В целом, качество работы полиции не пострадает, а эффективность, может быть, даже возрастет с учетом новых правил», — заключил эксперт.