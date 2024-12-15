Полюбоваться раритетными елочными игрушками приглашают мытищинцев

Уникальные елочные игрушки времен 1910–1990 годов можно увидеть на выставке «Когда зажигаются елки», которая открылась в Мытищинской галерее искусств. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В экспозиции — елочные украшения Московской фабрики мягкой игрушки № 1, фабрик «Победа» и «8 Марта», ленинградской артели «Культигрушка», а также прессопилочные куклы и другие раритетные экспонаты из частной коллекции Ольги Тулиновой.

По словам директора галереи Марины Домниковой, существует уже давняя традиция перед каждым Новым годом открывать тематическую выставку.

«Благодаря нашему замечательному другу, коллекционеру Ольге Тулиновой, мы открываем выставку „Когда зажигаются елки“. Приглашаем наших дорогих гостей окунуться в атмосферу Нового года советских времен. Эта выставка будет интересна и для взрослого, и для юного поколения», — сказала Домникова.

Ольга Тулинова — в прошлом воспитатель детского сада с 20-летним стажем работы. Она рассказала, что началось все с куклы, о которой она мечтала с детства, и которую смогла купить только, будучи уже взрослой.

«Коллекционированием занимаюсь почти 15 лет. Покупаю на разных интернет-площадках, барахолках, а затем совершенствую коллекции: шью, вяжу. Чтобы воссоздать образы, часто смотрю мультфильмы, старые открытки. Новый год — мой любимый праздник», — отметила Тулинова.

Выставка будет работать по 19 января.

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