Полярную сову Буклю поселили в Московском зоопарке
Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В Московский зоопарк из зоосада в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге привезли новую обитательницу — полярную сову Буклю, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Зоологи придумали такое имя для птицы, сделав отсылку к персонажу книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере.
Сове пять месяцев. От нее отказались родители, поэтому специалисты искусственно выкармливали птенца. Сначала корм измельчали, а затем увеличивали порцию по мере взросления птицы.
Она уже чувствует себя хорошо. Сначала сова пройдет месячный карантин, а потом ее подселят к самцу того же вида.
«Сотрудники с большим трепетом следили за ростом и взрослением птенца, за прибавкой в весе и первым полетом. Птенцы белой совы встают на крыло примерно в двухмесячном возрасте», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Полярные совы постоянно живут в зоопарке — их вольер находится между выдрами и белыми медведями.