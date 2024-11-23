Полярную сову Буклю поселили в Московском зоопарке

В Московский зоопарк из зоосада в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге привезли новую обитательницу — полярную сову Буклю, сообщается на официальном сайте мэра столицы .

Зоологи придумали такое имя для птицы, сделав отсылку к персонажу книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере.

Сове пять месяцев. От нее отказались родители, поэтому специалисты искусственно выкармливали птенца. Сначала корм измельчали, а затем увеличивали порцию по мере взросления птицы.

Она уже чувствует себя хорошо. Сначала сова пройдет месячный карантин, а потом ее подселят к самцу того же вида.

«Сотрудники с большим трепетом следили за ростом и взрослением птенца, за прибавкой в весе и первым полетом. Птенцы белой совы встают на крыло примерно в двухмесячном возрасте», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Полярные совы постоянно живут в зоопарке — их вольер находится между выдрами и белыми медведями.