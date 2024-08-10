Польские и французские наемники украинской армии принимают участие в боевых действиях на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале военнослужащих ВДВ «Архангел спецназа Z».

«Замечены наемники, поляки и французы», — говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 бойцы ВСУ переходят российско-украинскую границу в Курской области, бросают технику и разбегаются по секторам. При этом у противника наблюдаются проблемы со связью и взаимодействием между группами.

Российские операторы беспилотников находят и ликвидируют боевую технику ВСУ, а в населенном пункте Теткино по украинской армии отрабатывает артиллерия. Кроме того, российские резервы уничтожают малочисленные группы противника.

С 6 августа украинские силы атакуют территорию Курской области. Подразделения Вооруженных сил РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.