Полиция в Твери задержала главу партии «Рассвет» Екатерину Дунцову*

Дунцова* находилась на вечере писем политическим заключенным, куда приехала полиция. Правоохранители задержали женщину и увезли в отдел для дачи объяснений.

Другие участники мероприятия не были задержаны.

Дунцова — экс-депутат городской думы в городе Ржев Тверской области. Она была внесена в реестр иноагентов 31 мая 2024 года.

Незадолго до этого женщина намеревалась принять участие в президентских выборах, но ей отказали в регистрации кандидатуры.

*Признана иноагентом в РФ

