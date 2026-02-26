Полиция в Твери задержала главу партии «Рассвет» Екатерину Дунцову*
Фото - © Женщина в наручниках/Медиасток.рф
Основательницу незарегистрированной партии «Рассвет» Екатерину Дунцову* задержали в Твери, сообщает «Осторожно, новости».
Дунцова* находилась на вечере писем политическим заключенным, куда приехала полиция. Правоохранители задержали женщину и увезли в отдел для дачи объяснений.
Другие участники мероприятия не были задержаны.
Дунцова — экс-депутат городской думы в городе Ржев Тверской области. Она была внесена в реестр иноагентов 31 мая 2024 года.
Незадолго до этого женщина намеревалась принять участие в президентских выборах, но ей отказали в регистрации кандидатуры.
*Признана иноагентом в РФ
