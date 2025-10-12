Полиция США начала применять ИИ-дроны для преследования преступников

Полицейские США начали применять новейшие дроны с ИИ для преследования преступников, а также при чрезвычайных ситуациях, сообщает RT со ссылкой на Axios.

Отмечается, что беспилотники оснащены камерами и датчиками и могут самостоятельно анализируют отснятый материал, после чего действуют. БПЛА отправляются на место после получения звонка службой 911 и функционируют как новый вид подразделения быстрого реагирования.

В частности, они могут оказывать помощь полиции в поиске пропавших без вести, считывать номерные знаки автомобилей, проводить мониторинг больших скоплений людей, делать реконструкцию мест происшествий и оценивать активные случаи стрельбы или стихийные бедствия.

Такие технологии сокращают количество прямых контактов сотрудников полиции с преступниками.

