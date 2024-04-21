Полиция сорвала встречу политика Дунцовой с жителями Екатеринбурга

сегодня в 17:08

В Екатеринбурге на встрече с бывшим незарегистрированным кандидатом в президенты РФ Екатериной Дунцовой неожиданно появились полицейские, сообщает «ФедералПресс» .

«Всех проверяли на причастность к экстремистской деятельности», — рассказала Дунцова.

Полицейские никого из посетителей и организаторов мероприятия не задержали. Всех допросили, проверили, а потом отпустили.

Политик и журналист хотела пообщаться с местными жителями и узнать о существующих проблемах. На встречу пришли порядка 70 человек.

Ранее ЦИК отказался допустить Дунцову до сбора подписей для выдвижения в президенты России. Комиссия заявила, что в ее документах нашли 100 ошибок.