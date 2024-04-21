Полиция сорвала встречу политика Дунцовой с жителями Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на встрече с бывшим незарегистрированным кандидатом в президенты РФ Екатериной Дунцовой неожиданно появились полицейские, сообщает «ФедералПресс».
«Всех проверяли на причастность к экстремистской деятельности», — рассказала Дунцова.
Полицейские никого из посетителей и организаторов мероприятия не задержали. Всех допросили, проверили, а потом отпустили.
Политик и журналист хотела пообщаться с местными жителями и узнать о существующих проблемах. На встречу пришли порядка 70 человек.
Ранее ЦИК отказался допустить Дунцову до сбора подписей для выдвижения в президенты России. Комиссия заявила, что в ее документах нашли 100 ошибок.