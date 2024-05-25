Полиция проводит проверку по факту заселения кавказцев в квартиру жителя Москвы

Правоохранительные органы проводят проверку по факту противоправных действий в отношении жителя столицы, в квартиру которого заселилась группа кавказцев, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее москвич Михаил Е. договорился с коллегой по работе Саламбеком, что на время передаст ему ключи от автомобиля Mercedes-Benz GLE 350D. В момент встречи Михаилу стало плохо и его госпитализировали в медучреждение с инсультом.

Пока москвич находился в больнице, квартира на Воронцовских прудах была открыта, а ключи от элитной иномарки были у Саламбека. На следующий день сын владельца квартиры обнаружил в ней 10 кавказцев. Мужчины заявили, что якобы охраняют жилплощадь и отказались ее покинуть.

Вернувшийся с больницы Михаил также не смог выгнать из квартиры новых жильцов. Лишь хитростью мужчина выманил кавказцев из квартиры и больше не открывал им дверь. Позже Михаил написал заявление в полицию.